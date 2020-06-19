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В "УПЦ КП" заявили, що справу проти Порошенка ініціювали віряни, а не Філарет

П'ятниця, 19 червня 2020, 16:40

Предстоятель "УПЦ КП" Філарет не просив правоохоронні органи відкривати справу щодо томоса проти екс-президента Петра Порошенка, це зробили віряни.

Джерело: пресслужба Київської Патріархії

Дослівно: "У зв’язку з політичними спекуляціями навколо кримінальних справ щодо колишнього президента України Петра Порошенка, маємо заявити про наступне: Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату святійший патріарх київський і всієї Русі Філарет не звертався до правоохоронних органів у справі, про яку йдеться, та не був її ініціатором. Це зробили віряни, права яких порушені".

Деталі: Також у заяві йдеться про те, що Філарет не виступав проти існування Православної церкви України, він проти залежності цієї церкви від Константинопольського Патріархату. Також він виступав не проти томосу як такого, а проти його тексту, в якому прописана залежність ПЦУ від Константинополя.

У патріархії наголосили, що Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації УПЦ КП, яка відбулася 30 січня 2019 року в часи президентства Порошенка.

Згідно з заявою, метою кримінального провадження "є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ".

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Нагадаємо: 18 червня Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання томосу українською автокефальною церквою.

У ДБР підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році.

Поінформований співрозмовник "Української правди" в ДБР повідомив, що справу стосовно п’ятого президента Петра Порошенка було відкрито за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Українська правда
Теми: ПорошенкоФіларетцерквакримінал


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