В "УПЦ КП" заявили, что дело против Порошенко инициировали верующие, а не Филарет

Предстоятель "УПЦ КП" Филарет не просил правоохранительные органы открывать дело по томосу против экс-президента Петра Порошенко, это сделали верующие.

Источник: пресс-служба Киевской Патриархии

Дословно: "В связи с политическими спекуляциями вокруг уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, должны заявить следующее: Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата святейший патриарх киевский и всея Руси Филарет не обращался к правоохранительным органам по делу, о котором идет речь, и не был его инициатором. Это сделали верующие, права которых нарушены".

Детали: Также в заявлении говорится о том, что Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины, он против этой зависимости церкви от Константинопольского Патриархата. Также он выступал не против томоса как такового, а против его текста, в котором прописана зависимость ПЦУ от Константинополя.

В патриархии подчеркнули, что Филарет борется с незаконным снятием с регистрации УПЦ КП, которое состоялось 30 января 2019 года во времена президентства Порошенко.

Согласно заявлению, целью уголовного производства "является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ".

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Напомним: 18 июня Порошенко заявил, что против него возбудили дело за "разжигание религиозной вражды" по факту получения томоса украинской автокефальной церковью.

В ГБР подтвердили открытие дела Службой безопасности Украины еще в 2019 году.

Информированный собеседник "Украинской правды" в ГБР сообщил, что дело в отношении пятого президента Петра Порошенко было открыто по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.