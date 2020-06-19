Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили за скаргою Філарета - джерело

Державне бюро розслідувань не збирається ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України, та пояснює, що справу стосовно п’ятого президента Петра Порошенка було відкрито ще в 2019 році за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди" в ДБР

Пряма мова: "Справа відкрита в листопаді 2019 року СБУ за заявою Філарета. Його мотив, це претензії до керівництва держави в першу чергу через те, що гроші, які отримувала УПЦ КП в першу чергу від своїх іноземних представництв, після створення ПЦУ сплачуються в Константинополь.

З боку Петра Порошенка це піар хід, ми не плануємо грати на темі релігії та втручатися у діяльність ПЦУ, а також ставити під сумнів легітимність її створення".

Що передувало: 18 червня перед судом щодо обрання запобіжного заходу в справу про можливе незаконне призначення голови Служби зовнішньої розвідки п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання Томосу українською автокефальною церквою.

У ДБР підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

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