Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили за скаргою Філарета - джерело

П'ятниця, 19 червня 2020, 08:49

Державне бюро розслідувань не збирається ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України, та пояснює, що справу стосовно п’ятого президента Петра Порошенка було відкрито ще в 2019 році за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди" в ДБР

Пряма мова: "Справа відкрита в листопаді 2019 року СБУ за заявою Філарета. Його мотив, це претензії до керівництва держави в першу чергу через те, що гроші, які отримувала УПЦ КП в першу чергу від своїх іноземних представництв, після створення ПЦУ сплачуються в Константинополь.

З боку Петра Порошенка це піар хід, ми не плануємо грати на темі релігії та втручатися у діяльність ПЦУ, а також ставити під сумнів легітимність її створення".

Що передувало: 18 червня перед судом щодо обрання запобіжного заходу в справу про можливе незаконне призначення голови Служби зовнішньої розвідки п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання Томосу українською автокефальною церквою.

У ДБР підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Автокефалія Православної Церкви України: як це було

Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Передісторія:

  • 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.
  • 15 грудня у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков, який обрав митрополита переяславського і білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної церкви України, а 6 січня вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію Православної церкви України митрополиту київському і всієї України Епіфанію.
  • Пізніше Патріарх Філарет заявив, що президент Петро Порошенко порушив домовленості і відкликав свою згоду на об'єднання.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБРСБУцерква


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новий антирекорд COVID-19 в Україні: більше 900 хворих за добу

Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили за скаргою Філарета - джерело

Справа Гандзюк: підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту

Венедіктова назвала три справи проти Порошенка, які вже закрили

Фото, відеоМаленький Дьопйош Зеленський: з’явилися деталі про новонародженого тезку президента

ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через Томос

Усі головні новини...
Порошенко
Венедіктова назвала три справи проти Порошенка, які вже закрили
ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через Томос
Львівська облрада звернулася до Зеленського: Припиніть політичні репресії
Останні новини
11:55
У Мінфіні пояснили, як контролюють використання грошей з COVID-фонду
11:51
Рада проголосувала за нового міністра
11:50
Оператори почали роботу по розширенню покриття 4G, можливі збої у зв’язку
11:36
Мешканці платних камер у СІЗО вже сплатили більше ста тисяч гривень – міністр
11:35
Суд знову заморозив 50,3% акцій Полтавського ГЗК Жеваго
11:34
ПЦУ про провадження за Томос: Це переслідування і тиск на церкву і вірян
11:22
Вперше за 1,5 місяці приріст нових випадків COVID-19 в Україні на 5% вищий за активно хворих
11:11
Прем'єр Болгарії звинуватив президента у стеженні за ним з дрона після знімків зі спальні
11:10
У ЗСУ помер військовий хворий на COVID-19
11:03
Харківський аеропорт відновив прийом регулярних рейсів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!