Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили за скаргою Філарета - джерело
Державне бюро розслідувань не збирається ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України, та пояснює, що справу стосовно п’ятого президента Петра Порошенка було відкрито ще в 2019 році за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета.
Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди" в ДБР
Пряма мова: "Справа відкрита в листопаді 2019 року СБУ за заявою Філарета. Його мотив, це претензії до керівництва держави в першу чергу через те, що гроші, які отримувала УПЦ КП в першу чергу від своїх іноземних представництв, після створення ПЦУ сплачуються в Константинополь.
З боку Петра Порошенка це піар хід, ми не плануємо грати на темі релігії та втручатися у діяльність ПЦУ, а також ставити під сумнів легітимність її створення".
Що передувало: 18 червня перед судом щодо обрання запобіжного заходу в справу про можливе незаконне призначення голови Служби зовнішньої розвідки п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання Томосу українською автокефальною церквою.
У ДБР підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році.
Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР
Автокефалія Православної Церкви України: як це було
Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній
Передісторія:
- 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.
- 15 грудня у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков, який обрав митрополита переяславського і білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної церкви України, а 6 січня вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію Православної церкви України митрополиту київському і всієї України Епіфанію.
- Пізніше Патріарх Філарет заявив, що президент Петро Порошенко порушив домовленості і відкликав свою згоду на об'єднання.