Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Продовження карантину: уряд назвав заборони та рекомендації

П'ятниця, 19 червня 2020, 20:13
Продовження карантину: уряд назвав заборони та рекомендації

Кабмін опублікував постанову про продовження до 31 липня дії адаптивного карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: постанова від 17 червня 2020 р. № 500

Деталі: Згідно з постановою уряду, на період дії карантину забороняється:

  • перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • самовільно залишати місця обсервації;
  • відвідування закладів освіти в групах більше 10 осіб, крім участі у ЗНО та інших іспитах;
    проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території;
  • проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі
  • діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більше ніж кількість місць для сидіння у транспорті;
  • відвідування установ, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ, що надають соціальні послуги у складних життєвих обставинах, крім закладів, які надають соціальні послуги екстрено;
  • відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;
  • планові заходи госпіталізації, окрім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними захворюваннями, паліативної медичної допомоги, проведення інших невідкладних заходів, якщо існує значний ризик для життя або здоров’я.

Уряд рекомендує встановити початок роботи о 10 або більш пізній годині суб’єктам господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності:

  • оптова та роздрібна торгівля;
  • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • поштова та кур’єрська діяльність;
  • тимчасове розміщування та організація харчування;
  • страхова діяльність;
  • освіта;
  • надання соціальної допомоги;
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Передісторія: Уряд продовжив карантин до 31 липня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівкарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: