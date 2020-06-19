Продовження карантину: уряд назвав заборони та рекомендації

Кабмін опублікував постанову про продовження до 31 липня дії адаптивного карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: постанова від 17 червня 2020 р. № 500

Деталі: Згідно з постановою уряду, на період дії карантину забороняється:

перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця обсервації;

відвідування закладів освіти в групах більше 10 осіб, крім участі у ЗНО та інших іспитах;

проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території;

проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території; проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі

діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більше ніж кількість місць для сидіння у транспорті;

відвідування установ, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ, що надають соціальні послуги у складних життєвих обставинах, крім закладів, які надають соціальні послуги екстрено;

відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;

планові заходи госпіталізації, окрім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними захворюваннями, паліативної медичної допомоги, проведення інших невідкладних заходів, якщо існує значний ризик для життя або здоров’я.

Уряд рекомендує встановити початок роботи о 10 або більш пізній годині суб’єктам господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності:

оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

поштова та кур’єрська діяльність;

тимчасове розміщування та організація харчування;

страхова діяльність;

освіта;

надання соціальної допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Передісторія: Уряд продовжив карантин до 31 липня.