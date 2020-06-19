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Продовження карантину: уряд назвав заборони та рекомендації

П'ятниця, 19 червня 2020, 20:13

Кабмін опублікував постанову про продовження до 31 липня дії адаптивного карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: постанова від 17 червня 2020 р. № 500

Деталі: Згідно з постановою уряду, на період дії карантину забороняється:

  • перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • самовільно залишати місця обсервації;
  • відвідування закладів освіти в групах більше 10 осіб, крім участі у ЗНО та інших іспитах;
    проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території;
  • проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі
  • діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більше ніж кількість місць для сидіння у транспорті;
  • відвідування установ, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ, що надають соціальні послуги у складних життєвих обставинах, крім закладів, які надають соціальні послуги екстрено;
  • відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;
  • планові заходи госпіталізації, окрім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними захворюваннями, паліативної медичної допомоги, проведення інших невідкладних заходів, якщо існує значний ризик для життя або здоров’я.

Уряд рекомендує встановити початок роботи о 10 або більш пізній годині суб’єктам господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності:

  • оптова та роздрібна торгівля;
  • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • поштова та кур’єрська діяльність;
  • тимчасове розміщування та організація харчування;
  • страхова діяльність;
  • освіта;
  • надання соціальної допомоги;
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Передісторія: Уряд продовжив карантин до 31 липня.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівкарантинкоронавірус


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