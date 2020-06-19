Продление карантина: правительство назвало запреты и рекомендации
Пятница, 19 июня 2020, 20:13
Кабмин опубликовал постановление о продлении до 31 июля действия адаптивного карантина с целью предотвращения распространения коронавируса.
Источник: постановление от 17 июня 2020 № 500
Детали: Согласно постановлению правительства, на период действия карантина запрещается:
- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять места обсервации;
- посещение учебных заведений в группах более 10 человек, кроме участия в ВНО и других экзаменах;
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории;
- проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади
- деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;
- осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве более чем количество мест для сидения в транспорте;
- посещения учреждений, в которых временно или постоянно проживают/находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений, предоставляющих социальные услуги в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно;
- посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев;
- плановые мероприятия госпитализации, кроме оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями, паллиативной медицинской помощи, проведения других неотложных мер, если существует значительный риск для жизни или здоровья.
Правительство рекомендует установить начало работы в 10 или более позднее время субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельности:
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- почтовая и курьерская деятельность;
- временное размещение и организация питания;
- страховая деятельность;
- образование;
- оказание социальной помощи;
- искусство, спорт, развлечения и отдых.
Предыстория: Кабмин продолжил карантин до 31 июля.
Украинская правда