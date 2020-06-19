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Продление карантина: правительство назвало запреты и рекомендации

Пятница, 19 июня 2020, 20:13
Продление карантина: правительство назвало запреты и рекомендации

Кабмин опубликовал постановление о продлении до 31 июля действия адаптивного карантина с целью предотвращения распространения коронавируса.

Источник: постановление от 17 июня 2020 № 500

Детали: Согласно постановлению правительства, на период действия карантина запрещается:

  • пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно оставлять места обсервации;
  • посещение учебных заведений в группах более 10 человек, кроме участия в ВНО и других экзаменах;
  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории;
  • проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади
  • деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;
  • осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве более чем количество мест для сидения в транспорте;
  • посещения учреждений, в которых временно или постоянно проживают/находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений, предоставляющих социальные услуги в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно;
  • посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев;
  • плановые мероприятия госпитализации, кроме оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями, паллиативной медицинской помощи, проведения других неотложных мер, если существует значительный риск для жизни или здоровья.

Правительство рекомендует установить начало работы в 10 или более позднее время субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельности:

  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • почтовая и курьерская деятельность;
  • временное размещение и организация питания;
  • страховая деятельность;
  • образование;
  • оказание социальной помощи;
  • искусство, спорт, развлечения и отдых.

Предыстория: Кабмин продолжил карантин до 31 июля.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровкарантинкоронавирус
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