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Більшість фракції "Слуга народу" незадоволена роботою Авакова - нардеп

Вівторок, 2 червня 2020, 13:21
Більшість фракції Слуга народу незадоволена роботою Авакова - нардеп

Більшість народних депутатів від фракції "Слуга народу" незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: член фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко з трибуни Верховної Ради 2 червня, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова: "Я зараз заявляю усій країні, всім громадянам, що у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою Міністерства внутрішніх справ, практично всі депутати бачать, що це ні до чого не приведе і практично всі відчувають, що це відповідальність особисто кожного з нас перед нашими виборцями, перед нашими дітьми які бояться вийти на вулицю. Я вважаю, що цей безлад треба припиняти, набратися сили, перестати боятися і зробити правильне рішення - відправити Авакова у відставку".

Деталі: Шевченко додав, що час очільника МВС "вийшов". На думку нардепа, колись Аваков "був, мабуть, ефективним міністром, але час змінюється, і ситуація в країні змінилася".

Пряма мова: "Тому я прошу всіх народних депутатів, яким є що сказати своїм виборцям, які не бояться, які відчувають відповідальність перед народом України, приєднатися до цього руху проти Авакова і покінчити з цим безладом, які є на вулицях України".

Передісторія:

Теми: АваковВерховна РадаСлуга народу
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