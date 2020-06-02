Збір підписів за відставку Авакова: стало відомо, хто за
Під проєктом постанови за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова підписалися близько 50 нардепів від двох фракцій, інші парламентарі ставити підписи не поспішають.
Джерело: нардепи від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин та Соломія Бобровська у коментарі "Українській правді", пресслужба "Голосу"
Пряма мова Юрчишина: "Зараз є близько 50 підписів від двох фракцій. Від "Голосу" 17 підписів – це всі, хто були на засіданні 2 червня, та решта – від "Слуги народу".
До інших фракцій підходили. Переважно фраза така: "Ми подумаємо"".
Деталі: На запитання, чи збираються підписувати проєкт постанови нардепи від "Європейської солідарності", Юрчишин сказав, що "наразі жодна людина з цієї фракції не підписала, хоча документ за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова вони підписували".
Юрчишин додав, що "їхня публічна позиція, що треба відправляти у відставку увесь уряд".
Не поспішають підписувати документ і в "Батьківщині". У коментарі УП нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська відзначила, що поки у Тимошенко на ініціативу не відреагували. За її словами, постанову " підписало багато "слуг", а "Батьківщина" поки мовчить".
Згодом у пресслужбі "Голосу" повідомили УП, що вже зібрали понад 50 підписів під проєктом постанови про відставку міністра МВС Арсена Авакова і продовжують вести перемовини з депутатами інших фракцій.
Що було раніше: Фракція "Голос" 2 червня розпочала збір підписів нардепів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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Передісторія:
- Фракція "Слуга народу" запропонувала заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на годині запитань до уряду 5 травня із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.
- Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму виступі підтримав цю ідею та нагадав, що його політсила закликає відправити Авакова у відставку.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадів, що позиції фракцій "Голос" та "Слуга народу" співпали в питанні виклику для доповіді очільника МВС.