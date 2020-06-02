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На 40% зменшилася кількість порушень ПДР за добу – Аваков

Вівторок, 2 червня 2020, 22:08
На 40% зменшилася кількість порушень ПДР за добу – Аваков

Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що майже на 40% зменшилася кількість порушень, порівняно з минулою добою.

Джерело: Аваков у Twitter

Пряма мова Авакова: "Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%.

Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!".

Що було раніше: У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві було зафіксовано понад 35 тисяч подій.

Українська правда

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Теми: АваковКиївМВС
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