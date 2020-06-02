На 40% зменшилася кількість порушень ПДР за добу – Аваков

Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що майже на 40% зменшилася кількість порушень, порівняно з минулою добою.

Джерело: Аваков у Twitter

Пряма мова Авакова: "Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%.

Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!".

Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість 🚙 на дорогах! 😊 👏👏👏 pic.twitter.com/TZkVeV5VFi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Що було раніше: У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві було зафіксовано понад 35 тисяч подій.