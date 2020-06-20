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У Зеленського не хочуть посилювати карантин, але не виключають такого варіанту

Субота, 20 червня 2020, 06:49
Фото: Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у президента не хочуть повертатись до карантину та намагатимуться різними методами пояснити небезпеку коронавірусу.

Джерело: Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Сьогодні була дуже жорстка розмова у президента із правоохоронними органами, із прем’єром, із Міністерством охорони здоров’я. Ми говорили про те, щоб всі зараз об’єдналися для того щоб пояснити людям, у деяких випадках це буде бити по кишені (штрафи – УП). 

Ми не хотіли б знову посилювати карантин, бо це удар і по економіці, і по людях, але такий захід не виключається".

Деталі: Тимошенко додав, що президент дав завдання правохоронцям посилити перевірку дотримання карантинних обмежень. Найближчі дні ,стверджують в Офісі президента, громадяни побачать як будуть працювати правоохоронні органи. 

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль видав доручення міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль силами Національної поліції України за додержанням громадянами та установами протиепідемічних правил.
  • Кабмін опублікував постанову про продовження до 31 липня дії адаптивного карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Українська правда
Теми: Офіс президентакарантин


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