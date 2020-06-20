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У Зеленского не хотят усиливать карантин, но не исключают такого варианта

Суббота, 20 июня 2020, 06:49
Фото: Офис президента

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что у президента не хотят возвращаться к карантину и будут пытаться различными методами объяснить опасность коронавируса.

Источник: Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Сегодня был очень жесткий разговор у президента с правоохранительными органами, с премьером, с Министерством здравоохранения. Мы говорили о том, чтобы все сейчас объединились для того, чтобы объяснить людям, в некоторых случаях это будет бить по карману (штрафы – УП).

Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике, и по людям, но такая мера не исключается".

Детали: Тимошенко добавил, что президент дал задание правоохранителям усилить проверку соблюдения карантина. В ближайшие дни, утверждают в Офисе президента, граждане увидят как будут работать правоохранительные органы.

Напомним: 

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции за соблюдением гражданами и учреждениями противоэпидемических правил.
  • Кабмин опубликовал постановление о продлении до 31 июля действия адаптивного карантина с целью предотвращения распространения коронавируса.

Украинская правда
Темы: Офис президентакарантин


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