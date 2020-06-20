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Джерелом нового спалаху коронавірусу в Пекіні є європейський штам – КНР

Субота, 20 червня 2020, 09:55
Джерелом нового спалаху коронавірусу в Пекіні є європейський штам – КНР

Китай передав до Всесвітньої організації охорони здоров’я геном COVID-19, що став причиною нового спалаху інфекції в Пекіні. За словами китайської влади, це європейський штам.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Дані опублікував Національний центр мікробіології Китаю. Інформація про геноми базується на трьох зразках вірусу – двох людських і одному з навколишнього середовища, зібраних 11 червня.

В той день у Пекіні був зафіксований перший новий випадок COVID-19 за останні місяці. З того моменту кількість хворих вже зросла до 183.

Минулого тижня ще до публікації даних про геном китайські науковці припустили, що пекінський штам аналогічний європейському, проте не обов’язково прибув безпосередньо з Європи. Експерти припускали, що вірус міг перебувати в упаковці заморожених продуктів. Ринок, який став джерелом нового спалаху, наразі закритий а в районі ринку запроваджений стан воєнного часу.

Нагадаємо: У світі 19 червня зареєстровано 181 тисячу нових хворих на коронавірус. Це рекордний показник за час пандемії.

Теми: коронавірусКитайЄвропаепідемія
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