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Источником новой вспышки коронавируса в Пекине является европейский штамм - КНР

Суббота, 20 июня 2020, 09:55
Источником новой вспышки коронавируса в Пекине является европейский штамм - КНР

Китай передал во Всемирную организацию здравоохранения геном COVID-19, который стал причиной новой вспышки инфекции в Пекине. По словам китайских властей, это европейский штамм.

Источник: Радио Свобода

Детали: Данные опубликовал Национальный центр микробиологии Китая. Информация про геномы базируется на трех образцах вируса - двух человеческих и одном из окружающей среды, собранных 11 июня.

В тот день в Пекине был зафиксирован первый новый случай COVID-19 за последние месяцы. С того момента количество больных уже выросло до 183.

На прошлой неделе еще до публикации данных о геноме китайские ученые предположили, что пекинский штамм аналогичный европейскому, однако не обязательно прибыл непосредственно из Европы. Эксперты предполагали, что вирус мог находиться в упаковке замороженных продуктов. Рынок, который стал источником новой вспышки, пока закрыт, а в районе введено состояние военного времени.

Темы: коронавирусКитайЕвропаэпидемия
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