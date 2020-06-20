У Києві за добу 76 нових випадків Covid-19, серед заражених є діти та медики

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 76 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Телеграм

Пряма мова: "На сьогодні в столиці вже 4 252 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли (дані за 19 червня - УП): 36 жінок віком від 22 до 85 років, 32 чоловіка віком від 18 до 74 років, 5 дівчаток від 5 до 15 років та 3 хлопчики, яким 2, 7 та 17 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

1 випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 97 мешканців Києва".

Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 59 людей. Усього коронавірус подолали 1 391 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 15. Солом’янському – 11. У Дарницькому та Святошинському районах – по 8 випадків.

Нагадаємо: 19 червня в Україні зафіксували ще 841 особу з Covid-19 (на 80 людей менше, ніж днем раніше) та 9 летальних випадків.