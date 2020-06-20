В Киеве за сутки 76 новых случаев Covid-19, среди зараженных – дети и медики

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 19 июня, обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Прямая речь: "На сегодняшний день в столице уже 4 252 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели (данные за 19 июня - УП): 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 32 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика, которым 2, 7 и 17 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

1 случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 97 жителей Киева".

Детали: В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1 391 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15. Соломенском - 11. В Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев.

Напомним: 19 июня в Украине зафиксировали еще 841 человека с Covid-19 (на 80 человек меньше, чем днем ​​ранее) и 9 летальных случаев.