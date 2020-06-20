Коронавірус: в Україні виявили ще 841 зараженого, 9 людей померли

За минулу добу, 19 червня, в Україні зафіксували ще 841 особу з Covid-19 (на 80 людей менше, ніж днем раніше) та 9 летальних випадків.

Джерело: оновлені дані РНБО

Деталі: Лідером за кількістю заражень є Львівська область (139), слідом ідуть Закарпатська область (109) та Рівненщина з 83 випадками.

При цьому повідомляється по 76 нових заражень та одну смерть від коронавірусу в Києві.

У країні за минулу добу також зафіксували 387 людей, що одужали.

Нагадаємо: 18 червня коронавірус діагностували у рекордно великої кількості українців – 921 новий випадок, 19 хворих померли.

У світі 19 червня зареєстровано 181 тисячу нових хворих на коронавірус. Це рекордний показник за час пандемії.