Коронавірус: в Україні виявили ще 841 зараженого, 9 людей померли
Субота, 20 червня 2020, 09:02
За минулу добу, 19 червня, в Україні зафіксували ще 841 особу з Covid-19 (на 80 людей менше, ніж днем раніше) та 9 летальних випадків.
Джерело: оновлені дані РНБО
Деталі: Лідером за кількістю заражень є Львівська область (139), слідом ідуть Закарпатська область (109) та Рівненщина з 83 випадками.
При цьому повідомляється по 76 нових заражень та одну смерть від коронавірусу в Києві.
У країні за минулу добу також зафіксували 387 людей, що одужали.
Нагадаємо: 18 червня коронавірус діагностували у рекордно великої кількості українців – 921 новий випадок, 19 хворих померли.
У світі 19 червня зареєстровано 181 тисячу нових хворих на коронавірус. Це рекордний показник за час пандемії.
Українська правда