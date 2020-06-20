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МОЗ пояснило, чи потрібні маски на пляжі

Субота, 20 червня 2020, 11:00
МОЗ пояснило, чи потрібні маски на пляжі

Міністерство охорони здоров’я дозволяє не носити захисні маски на пляжах за умови дотримання соціальної дистанції мінімум у півтора метри.

Джерело: брифінг голови МОЗ Максима Степанова

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про пляжі, то дистанція між громадянами повинна бути не менше 1,5 метра один від одного.

У такому випадку носіння масок, так як ми говоримо, що це перебування на повітрі, не є обов’язковим".

Деталі: За його словами, маски потрібні у приміщеннях і місцях з великим скупченням людей, де неможливо тримати дистанцію.

Нагадаємо: 19 червня у Києві відкрили для купання пляжі.

За 19 червня в Україні зафіксували ще 841 особу з Covid-19 (на 80 людей менше, ніж днем раніше) та 9 летальних випадків.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗпляжікоронавірускарантинепідемія
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