МОЗ объяснил, нужны ли маски на пляже

Министерство здравоохранения позволяет не носить защитные маски на пляжах при условии соблюдения социальной дистанции минимум в полтора метра.

Источник: брифинг главы Минздрава Максима Степанова

Прямая речь: "Если мы говорим о пляжах, то дистанция между гражданами должна быть не менее 1,5 метра друг от друга. В

таком случае ношение масок, так как мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным".

Детали: По его словам, маски нужны в помещениях и местах с большим скоплением людей, где невозможно придерживаться дистанции.

Напомним: 19 июня в Киеве открыли для купания пляжи.

19 июня в Украине зафиксировали еще 841 человека с Covid-19 (на 80 случаев меньше, чем днем ​​ранее) и 9 смертей от коронавируса.