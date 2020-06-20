Антирекорд по COVID за добу встановили Львівщина і Закарпаття

У Львівській і Закарпатській областях 19 червня виявили найбільше хворих із коронавірусом: 139 і 109 відповідно.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 139, Закарпатській області – 109, Рівненській області – 83 та місті Київ – 76".

Деталі: Голова МОЗ зауважив, що вже більше тижня в Україні спостерігається велике зростання захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо: За 19 червня в Україні зафіксували ще 841 особу з Covid-19 та 9 летальних випадків.