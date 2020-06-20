Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Антирекорд по COVID в сутки поставили Львовщина и Закарпатье

Суббота, 20 июня 2020, 11:57

Во Львовской и Закарпатской областях 19 июня обнаружили больше всего больных с коронавирусом: 139 и 109 соответственно.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 139, Закарпатской области - 109, Ровенской области - 83 и городе Киев - 76".

Детали: Глава Минздрава отметил, что уже больше недели в Украине наблюдается большой рост заболеваемости COVID-19.

Напомним: За 19 июня в Украине зафиксировали еще 841 человека с Covid-19 и 9 летальных случаев.

Светлана Кизилова, УП
Темы: ЛьвовщинаЗакарпатьекоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Дело Порошенко: в США призвали Зеленского не разрушать имидж Украины

Антирекорд по COVID в сутки поставили Львовщина и Закарпатье

На бывшую пленницу донецких боевиков совершили очередное нападение

ВидеоМОЗ объяснил, нужны ли маски на пляже

инфографикаВ Киеве за сутки 76 новых случаев Covid-19, среди зараженных – дети и медики

Источником новой вспышки коронавируса в Пекине является европейский штамм - КНР

Все главные новости...
Львовщина
Коронавирус: в Украине обнаружили еще 841 зараженного, 9 человек погибли
Карантин на Львовщине снова продлили
Львовщина продолжает лидировать по количеству новых больных COVID-19
Последние новости
14:18
В воскресенье Украину накроют дожди
14:02
Кабмин рекомендует: начало работы после 9:00
13:50
таблицаК ослаблению карантина не готовы 9 областей и Киев
13:28
НБУ предоставил 637 миллионов пяти банкам под 6%
13:13
Дело Порошенко: в США призвали Зеленского не разрушать имидж Украины
12:37
Кипр выборочно будет тестировать пассажиров в своих аэропортах
12:22
Протесты в Беларуси: задержано более 120 человек, включая журналистов
12:09
В Минздраве рассказали, какие страны стали примером для адаптивного карантина
12:04
Дипломаты США и России проведут переговоры в Австрии
11:57
Антирекорд по COVID в сутки поставили Львовщина и Закарпатье
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!