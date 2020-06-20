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Антирекорд по COVID в сутки поставили Львовщина и Закарпатье

Суббота, 20 июня 2020, 11:57
Антирекорд по COVID в сутки поставили Львовщина и Закарпатье

Во Львовской и Закарпатской областях 19 июня обнаружили больше всего больных с коронавирусом: 139 и 109 соответственно.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 139, Закарпатской области - 109, Ровенской области - 83 и городе Киев - 76".

Детали: Глава Минздрава отметил, что уже больше недели в Украине наблюдается большой рост заболеваемости COVID-19.

Напомним: За 19 июня в Украине зафиксировали еще 841 человека с Covid-19 и 9 летальных случаев.

Светлана Кизилова, УП
Темы: ЛьвовщинаЗакарпатьекоронавирусэпидемия
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