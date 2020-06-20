В опорних лікарнях Закарпаття вже бракує місць для хворих із коронавірусом

Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення кількості госпіталізованих хворих, тому в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення вже переповнені.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву головного лікаря Закарпатської інфекційної лікарні Михайла Поляка

Пряма мова: "Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені. За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації".

Деталі: Наразі в лікарнях першої хвилі мало приймають хворих, адже процес одужання йде важко, лікування в стаціонарі триває близько трьох тижнів.

Станом на ранок 20 червня у лікарнях першої хвилі на Закарпатті знаходяться 179 хворих. Вчора, 19 червня, виписано лише 11.

Поляк також зазначив, що з 19 червня хворих на COVID-19 госпіталізують в районні лікарні області. Проте в деяких районах — Хустському, Свалявському, Іршавському вони також переповнені.

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