В опорних лікарнях Закарпаття вже бракує місць для хворих із коронавірусом
Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення кількості госпіталізованих хворих, тому в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення вже переповнені.
Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву головного лікаря Закарпатської інфекційної лікарні Михайла Поляка
Пряма мова: "Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені. За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації".
Деталі: Наразі в лікарнях першої хвилі мало приймають хворих, адже процес одужання йде важко, лікування в стаціонарі триває близько трьох тижнів.
Станом на ранок 20 червня у лікарнях першої хвилі на Закарпатті знаходяться 179 хворих. Вчора, 19 червня, виписано лише 11.
Поляк також зазначив, що з 19 червня хворих на COVID-19 госпіталізують в районні лікарні області. Проте в деяких районах — Хустському, Свалявському, Іршавському вони також переповнені.
Нагадаємо:
- У Львівській і Закарпатській областях 19 червня виявили найбільше хворих із коронавірусом: 139 і 109 відповідно.
- Станом на ранок 20 червня Київ та 9 областей України не можуть перейти до наступного етапу послаблення карантину.
- 19 червня в Україні зафіксували ще 841 особу з Covid-19 (на 80 людей менше, ніж днем раніше) та 9 летальних випадків.