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В опорных больницах Закарпатья уже не хватает мест для больных с коронавирусом

Суббота, 20 июня 2020, 15:15

Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных, поэтому в больницах первой волны реанимационные отделения уже переполнены.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление главного врача Закарпатской инфекционной больницы Михаила Поляка

Прямая речь: "Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации".

Детали: Сейчас в больницах первой волны принимают небольшое количество больных, ведь процесс выздоровления идет трудно, лечение в стационаре длится около трех недель.

По состоянию на утро 20 июня в больницах первой волны в Закарпатье находятся 179 больных. Вчера, 19 июня, выписано лишь 11.

Поляк также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы области. Однако в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском они также переполнены.

Напомним:

  • Во Львовской и Закарпатской областях 19 июня обнаружили больше всего больных с коронавирусом: 139 и 109 соответственно.
  • По состоянию на утро 20 июня Киев и 9 областей Украины не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина.
  • 19 июня в Украине зафиксировали еще 841 человека с Covid-19 (на 80 человек меньше, чем днем ​​ранее) и 9 летальных случаев.

Темы: Закарпатьекоронавирусэпидемия


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