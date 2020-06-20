В опорных больницах Закарпатья уже не хватает мест для больных с коронавирусом
Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных, поэтому в больницах первой волны реанимационные отделения уже переполнены.
Источник: Укринформ со ссылкой на заявление главного врача Закарпатской инфекционной больницы Михаила Поляка
Прямая речь: "Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации".
Детали: Сейчас в больницах первой волны принимают небольшое количество больных, ведь процесс выздоровления идет трудно, лечение в стационаре длится около трех недель.
По состоянию на утро 20 июня в больницах первой волны в Закарпатье находятся 179 больных. Вчера, 19 июня, выписано лишь 11.
Поляк также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы области. Однако в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском они также переполнены.
Напомним:
- Во Львовской и Закарпатской областях 19 июня обнаружили больше всего больных с коронавирусом: 139 и 109 соответственно.
- По состоянию на утро 20 июня Киев и 9 областей Украины не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина.
- 19 июня в Украине зафиксировали еще 841 человека с Covid-19 (на 80 человек меньше, чем днем ранее) и 9 летальных случаев.