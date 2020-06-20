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На Київщині знову можуть ввести жорсткий карантин – Володін

Субота, 20 червня 2020, 19:51
На Київщині знову можуть ввести жорсткий карантин – Володін

У Київській області знову може бути введено жорсткий карантин, якщо тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19 збережеться.

Джерело: звернення голови Київської ОДА Василя Володіна щодо погіршення епідеміологчної ситуації, сайт ОДА

Дослівно: "В Україні спостерігається загрозлива тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19. Якщо вона зберігатиметься надалі, а чинні протиепідемічні заходи не дадуть очікуваного ефекту, влада муситиме знову звертатися до жорсткого карантину".

"Показник інцидентності в області впритул наблизився до критичної позначки 12. До посилення карантинних заходів залишилося добрати 0,03%. Тож потрібно зважати на те, що карантині заходи можуть бути посилені будь-якої миті".

Деталі: Володін повідомив, що в Київській області наразі більше 2000 хворих на COVID-19. Кількість пацієнтів інфекційних відділень збільшується, у стаціонарі перебуває кожен четвертий інфікований. Крім того, від COVID-19 на Київщині вже померло 46 осіб, і далеко не всі вони похилого віку.

Обласна комісія з ТЕБ та НС запровадила негайне посилення контролю за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних закладах, закладах фізичної культури та спорту, перукарнях та салонах краси.

Посилений контроль за об‘єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування, за дотриманням протиепідемічних заходів під час посадки та висадки пасажирів.

Володін повідомив, що в разі погіршення епідемічної ситуації протягом трьох днів поспіль, комісія з ТЕБ та НС буде змушена скасувати деякі введені раніше послаблення.

Нагадаємо: За 19 червня в Україні зафіксували ще 841 особу з COVID-19 та 9 летальних випадків.

Українська правда

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Теми: Київська областькарантинкоронавірус
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