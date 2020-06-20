Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Київщині знову можуть ввести жорсткий карантин – Володін

Субота, 20 червня 2020, 19:51

У Київській області знову може бути введено жорсткий карантин, якщо тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19 збережеться.

Джерело: звернення голови Київської ОДА Василя Володіна щодо погіршення епідеміологчної ситуації, сайт ОДА

Дослівно: "В Україні спостерігається загрозлива тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19. Якщо вона зберігатиметься надалі, а чинні протиепідемічні заходи не дадуть очікуваного ефекту, влада муситиме знову звертатися до жорсткого карантину".

"Показник інцидентності в області впритул наблизився до критичної позначки 12. До посилення карантинних заходів залишилося добрати 0,03%. Тож потрібно зважати на те, що карантині заходи можуть бути посилені будь-якої миті".

Деталі: Володін повідомив, що в Київській області наразі більше 2000 хворих на COVID-19. Кількість пацієнтів інфекційних відділень збільшується, у стаціонарі перебуває кожен четвертий інфікований. Крім того, від COVID-19 на Київщині вже померло 46 осіб, і далеко не всі вони похилого віку.

Обласна комісія з ТЕБ та НС запровадила негайне посилення контролю за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних закладах, закладах фізичної культури та спорту, перукарнях та салонах краси.

Посилений контроль за об‘єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування, за дотриманням протиепідемічних заходів під час посадки та висадки пасажирів.

Володін повідомив, що в разі погіршення епідемічної ситуації протягом трьох днів поспіль, комісія з ТЕБ та НС буде змушена скасувати деякі введені раніше послаблення.

Нагадаємо: За 19 червня в Україні зафіксували ще 841 особу з COVID-19 та 9 летальних випадків.

Українська правда
Теми: Київська областькарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Київщині знову можуть ввести жорсткий карантин – Володін

Колишній правоохоронець і його спільники "відмили" 120 млн гривень

Загострення на Донбасі: 20 обстрілів, заборонена зброя, двоє поранених

Колишній військовий хотів підірвати госпіталь і залізничну станцію – ОГП

В опорних лікарнях Закарпаття вже бракує місць для хворих із коронавірусом

Справа Порошенка: у США закликали Зеленського не руйнувати імідж України

Усі головні новини...
Київська область
Зеленський дав Київській області керівника
Суд арештував вже 11 фігурантів перестрілки у Броварах
Зґвалтування в Кагарлику: з лав поліції звільнили 10 із 19 працівників
Останні новини
20:27
У курортних районах Одещини перевірятимуть пляжі й бази відпочинку
20:11
Протестувальники у Франції залили МОЗ червоною фарбою
19:51
На Київщині знову можуть ввести жорсткий карантин – Володін
19:19
Колишній правоохоронець і його спільники "відмили" 120 млн гривень
19:09
Бойовики використали некеровані ракети біля житлових будинків Павлополя – ООС
18:57
Бельгія: бургомістр Брюгге госпіталізований після удару ножем у шию
18:40
Загострення на Донбасі: 20 обстрілів, заборонена зброя, двоє поранених
18:26
Мінцифра запускає онлайн-школу для підприємців
18:18
Кожен шостий суб’єкт господарювання порушує протиепідемічні норми – Ляшко
18:00
У Німеччині спалах на м’ясокомбінаті: коронавірус у понад тисячі працівників
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!