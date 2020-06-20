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В Киевской области снова могут ввести жесткий карантин – Володин

Суббота, 20 июня 2020, 19:51

В Киевской области снова может быть введен жесткий карантин, если тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19 сохранится.

Источник: обращение председателя Киевской ОГА Василия Володина об ухудшении епидемиологической ситуации, сайт ОГА

Дословно: "В Украине наблюдается угрожающая тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19. Если она будет сохраняться в дальнейшем, а действующие противоэпидемические меры не дадут ожидаемого эффекта, власть вынуждена будет вновь обращаться к жесткому карантину".

"Показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12. До усиления карантинных мер осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантинные меры могут быть усилены в любой момент".

Детали: Володин сообщил, что в Киевской области уже более 2000 больных COVID-19. Количество пациентов инфекционных отделений увеличивается, в стационаре находится каждый четвертый инфицированный. Кроме того, от COVID-19 в Киевской области уже умерло 46 человек, и далеко не все они преклонного возраста.

Областная комиссия по ТЭБ и ЧС ввела немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты.

Усилен контроль за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мер во время посадки и высадки пассажиров.

Володин сообщил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в течение трех дней подряд, комиссия по ТЭБ и ЧС будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее послабления.

Напомним: За 19 июня в Украине зафиксировали еще 841 случай COVID-19 и 9 летальных случаев.

Украинская правда
Темы: Киевская областькарантинкоронавирус


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