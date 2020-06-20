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"Шахтар" переміг "Олександрію" і достроково став чемпіоном України

Субота, 20 червня 2020, 22:00
Шахтар переміг Олександрію і достроково став чемпіоном України

Донецький "Шахтар" за 5 турів до завершення турніру виграв достроково титул чемпіона України з футболу.

У матчі 27-го туру української Прем`єр-Ліги гірники з рахунком 3:2 перемогли "Олександрію". За п`ять турів до завершення змагань "Шахтар" випереджає київське "Динамо", що йде на другій позиції на 19-ть очок. У динамівців ще є гра в запасі, але вони навіть теоритично вже не зможуть випередити "Шахтар".

 

У першому таймі в обох команд було не багато моментів і лише один гол. Рахунок в матчі був відкритий на 13-й хвилині з пенальті. Відзначився з 11-ти метрів Тайсон. На 39-й хвилині Валерій Лучкевич міг зрівняти рахунок, але не зумів обіграти Андрія П`ятова.

На 49-ій хвилині Євгеній Банада зрівнює рахунок ударом головою після подачі кутового – 1:1. На 52-й хвилині олександрійці виходять вперед. За гру рукою Миколи Матвієнка суддя призначає пенальті. З 11-ти метрів Максим Третяков легко переграв Андрія П`ятова – 2:1.

Після пропущеного голу "Шахтар" пішов вперед і швидко відігрався. Рахунок зрівняв влучним ударом Тете – 2:2. На 78-ій хвилині після пасу Євгенія Коноплянки Тете ударом головою виводить "Шахтар" вперед – 3:2. Мала "Олександрія" шанс відігратися, але удар Алана Патріка заблокував Каспарс Дубра.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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