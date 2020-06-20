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"Шахтер" победил "Александрию" и досрочно стал чемпионом Украины

Суббота, 20 июня 2020, 22:00

Донецкий "Шахтер" за 5 туров до завершения турнира выиграл досрочно титул чемпиона Украины по футболу.

В матче 27-го тура украинской Премьер-Лиги горняки со счетом 3:2 победили "Александрию". За пять туров до окончания соревнований "Шахтер" опережает киевское "Динамо", идущее на второй позиции на 19-ть очков. У динамовцев еще есть игра в запасе, но они даже теоретически уже не смогут опередить "Шахтер".

 

В первом тайме у обеих команд было не много моментов и лишь один гол. Счет в матче был открыт на 13-й минуте с пенальти. Отличился с 11-ти метров Тайсон. На 39-й минуте Валерий Лучкевич мог сравнять счет, но не сумел обыграть Андрея Пятова.

На сорок девятой минуте Евгений Банада сравнивает счет ударом головой после подачи углового - 1:1. На 52-й минуте александрийцы выходят вперед. За игру рукой Николая Матвиенко судья назначает пенальти. С 11-ти метров Максим Третьяков легко переиграл Андрея Пятова - 2:1.

После пропущенного гола "Шахтер" пошел вперед и быстро отыгрался. Счет сравнял точным ударом Тете - 2:2. На семьдесят восьмой минуте после паса Евгения Коноплянки Тете ударом головой выводит "Шахтер" вперед - 3:2. Имела "Александрия" шанс отыграться, но удар Алана Патрика заблокировал Каспарс Дубра.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол


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