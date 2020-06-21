Війна: формування Росії 28 разів обстріляли українські позиції 

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню на окупованій частині України.

Джерело: ООС

Деталі: збройні формування Росії обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм мінометів, а також некерованих авіаційних ракет, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські воїни відреагували на усі можливі загрози з боку окупантів та змусили їх припинити свої агресивні дії.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога. За даними розвідки, 20 червня українські захисники поранили одного окупанта.

Дослівно: "Від початку поточної доби зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" поблизу Шумів двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Наших оборонців неподалік Залізного ворог обстріляв із 120-мм мінометів, а захисників Кримського – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації".