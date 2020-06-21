Война: формирования России 28 раз обстреляли украинские позиции

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированной части Украины.

Источник: ООС

Детали: вооруженные формирования России обстреляли украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские воины отреагировали на все возможные угрозы со стороны оккупантов и заставили их прекратить свои агрессивные действия.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказывается необходимая медицинская помощь. По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

Дословно: "С начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Шумел дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Наших защитников неподалеку Железного враг обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского - с минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации".