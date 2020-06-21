Кількість заражень коронавірусом пішла на спад – 735 нових випадків
За минулу добу, 20 червня, в Україні виявили ще 735 хворих з Covid-19, що значно менше показників двох попередніх днів.
Джерело: дані РНБО станом на ранок 21 червня
Деталі: Як зазначаєтся, за минулу добу хвороба забрала життя 8 людей. Лідером за кількістю виявлених хворих досі залишається Львівщина – мова про 101 випадок.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1647 (1001 одужали);
Волинська обл. — 1782 (548 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1042 (776 одужали);
Донецька обл. — 362 (145 одужали);
Житомирська обл. — 1257 (633 одужали);
Закарпатська обл. — 2149 (842 одужали);
Запорізька обл. — 554 (391 одужали);
Івано-Франківська обл. — 2015 (1071 одужав);
Київ — 4325 (1391 одужали);
Київська обл. — 2208 (1065 одужали);
Кіровоградська обл. — 620 (508 одужали);
Луганська обл. — 72 (53 одужали);
Львівська обл. — 3780 (668 одужали);
Миколаївська обл. — 358 (265 одужали);
Одеська обл. — 1266 (551 одужали);
Полтавська обл. — 291 (262 одужали);
Рівненська обл. — 2872 (1505 одужали);
Сумська обл. — 257 (182 одужали);
Тернопільська обл. — 1688 (1063 одужали);
Харківська обл. — 1805 (854 одужали);
Херсонська обл. — 186 (175 одужали);
Хмельницька обл. — 622 (492 одужали);
Черкаська обл. — 603 (393 одужали);
Чернівецька обл. — 4324 (1563 одужали);
Чернігівська обл. — 475 (112 одужали).
Нагадаємо: 19 червня в Україні зафіксували 841 особу з Covid-19 і 9 летальних випадків.