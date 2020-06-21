Кількість заражень коронавірусом пішла на спад – 735 нових випадків

За минулу добу, 20 червня, в Україні виявили ще 735 хворих з Covid-19, що значно менше показників двох попередніх днів.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 21 червня

Деталі: Як зазначаєтся, за минулу добу хвороба забрала життя 8 людей. Лідером за кількістю виявлених хворих досі залишається Львівщина – мова про 101 випадок.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1647 (1001 одужали);

Волинська обл. — 1782 (548 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1042 (776 одужали);

Донецька обл. — 362 (145 одужали);

Житомирська обл. — 1257 (633 одужали);

Закарпатська обл. — 2149 (842 одужали);

Запорізька обл. — 554 (391 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2015 (1071 одужав);

Київ — 4325 (1391 одужали);

Київська обл. — 2208 (1065 одужали);

Кіровоградська обл. — 620 (508 одужали);

Луганська обл. — 72 (53 одужали);

Львівська обл. — 3780 (668 одужали);

Миколаївська обл. — 358 (265 одужали);

Одеська обл. — 1266 (551 одужали);

Полтавська обл. — 291 (262 одужали);

Рівненська обл. — 2872 (1505 одужали);

Сумська обл. — 257 (182 одужали);

Тернопільська обл. — 1688 (1063 одужали);

Харківська обл. — 1805 (854 одужали);

Херсонська обл. — 186 (175 одужали);

Хмельницька обл. — 622 (492 одужали);

Черкаська обл. — 603 (393 одужали);

Чернівецька обл. — 4324 (1563 одужали);

Чернігівська обл. — 475 (112 одужали).

Нагадаємо: 19 червня в Україні зафіксували 841 особу з Covid-19 і 9 летальних випадків.