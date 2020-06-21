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Количество заражений коронавирусом пошло на убыль - 735 новых случаев

Воскресенье, 21 июня 2020, 08:58
Количество заражений коронавирусом пошло на убыль - 735 новых случаев

За прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 21 июня

Детали: Как отмечается, за прошедшие сутки болезнь унесла жизни 8 человек. Лидером по количеству выявленных больных до сих пор остается Львовщина - речь о 101 случае.

 

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 1647 (1001 выздоровели)

Волынская обл. - 1782 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели)

Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели)

Житомирская обл. - 1257 (633 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели)

Запорожская обл. - 554 (391 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2015 (1071 выздоровел)

Киев - 4325 (1391 выздоровели)

Киевская обл. - 2208 (1065 выздоровели)

Кировоградская обл. - 620 (508 выздоровели)

Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)

Львовская обл. - 3780 (668 выздоровели)

Николаевская обл. - 358 (265 выздоровели)

Одесская обл. - 1266 (551 выздоровели)

Полтавская обл. - 291 (262 выздоровели)

Ровенская обл. - 2872 (1505 выздоровели)

Сумская обл. - 257 (182 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1688 (1063 выздоровели)

Харьковская обл. - 1805 (854 выздоровели)

Херсонская обл. - 186 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели)

Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4324 (1563 выздоровели)

Черниговская обл. - 475 (112 выздоровели).

 

Напомним: 19 июня в Украине зафиксировали 841 человека с Covid-19 и 9 летальных случаев.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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