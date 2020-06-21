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Количество заражений коронавирусом пошло на убыль - 735 новых случаев

Воскресенье, 21 июня 2020, 08:58

За прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 21 июня

Детали: Как отмечается, за прошедшие сутки болезнь унесла жизни 8 человек. Лидером по количеству выявленных больных до сих пор остается Львовщина - речь о 101 случае.

 

Также, по последним данным, в лидерах антирейтинга Ровненская область (96 зараженных) и Закарпатье (80 зараженных).

Напомним: 19 июня в Украине зафиксировали 841 человека с Covid-19 и 9 летальных случаев.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина


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