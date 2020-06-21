Вибух у багатоповерхівці: знайшли загиблу людину, встановили попередню причину

У десятиповерховому житловому будинку у Києві на розі вулиць Крушельницької і проспекту Петра Григоренка, за попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші. Одна особа загинула.

Джерело: повідомлення ДСНС у Facebook

Дослівно: "21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з послідуючим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7, 8 поверхів. На місці події працюють співробітники ДСНС та Національної поліції".

Деталі: З будинку евакуйовано 21 особу. Станом на 11:00 рятувальники знайшли 1 загиблу особу. Деблоковано 3 особи. Проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку.

Від ДСНС залучено 75 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки.

На місці події працюють співробітники ДСНС та Національної поліції.

Нагадаємо: У столиці по вулиці Крушельницкої стався потужний вибух у багатоповерховому житловому будинку.