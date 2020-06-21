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Взрыв в многоэтажке: нашли погибшего человека, установили предварительную причину

Воскресенье, 21 июня 2020, 11:16

В десятиэтажном жилом доме в Киеве на углу улиц Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб.

Источник: сообщение ДСНС в Facebook

Дословно: "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7, 8 этажей. На месте происшествия работают сотрудники ДСНС и Национальной полиции".

Детали: По состоянию на 11:00 спасатели нашли 1 погибшего человека. Эвакуирован 21 человек. Деблокированы из-под завалов 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.

От ДСНС привлечено 75 человек личного состава и 15 единиц техники.

На месте происшествия работают сотрудники ДСНС и Национальной полиции.

 
 
 

Напомним: В столице по улице Крушельницкой произошел мощный взрыв в многоэтажном жилом доме.

Украинская правда
Темы: взрывчрезвычайное происшествиеКиев


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