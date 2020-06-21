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МОЗ назвало топ-3 областей, де коронавірус розповсюджується найшвидше

Неділя, 21 червня 2020, 11:41

Протягом минулої доби, 20 червня, найбільше нових заражень коронавирусом виявили на Львівщині, Рівненщині та Закарпатті.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова у неділю

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 101, Рівненській області – 96 і Закарпатській області - 80".

Деталі: За минулу добу, 20 червня, в Україні виявили ще 735 хворих з Covid-19, що значно менше показників двох попередніх днів.

Нагадаємо: За минулу добу, 20 червня, в Україні виявили 735 хворих з Covid-19, що значно менше показників двох попередніх днів.

Світлана Кізілова, УП
Теми: коронавірусепідемія


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