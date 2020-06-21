Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Минздрав назвал топ-3 областей, где коронавирус распространяется быстрее всего

Воскресенье, 21 июня 2020, 11:41

За прошедшие сутки, 20 июня, больше всего новых заражений коронавирусом обнаружили на Львовщине, Ровенщине и Закарпатье.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова в воскресенье

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской области - 101, Ровенской области - 96 и Закарпатской области - 80".

Детали: За минувшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.

Напомним: за минувшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.

Светлана Кизилова, УП
Темы: коронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМинздрав назвал топ-3 областей, где коронавирус распространяется быстрее всего

видео, фотоВзрыв в многоэтажке: нашли погибшего человека, установили предварительную причину

видео, фотоМощный взрыв в многоэтажке в Киеве: под завалами ищут людей

таблица, картаКоличество заражений коронавирусом пошло на убыль - 735 новых случаев

документУбийство "Сармата": суд отпустил обвиняемого на отдых к морю

Полиция расследует гибель 38 щенков в самолете МАУ

Все главные новости...
коронавирус
Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина - МОЗ
Медработники в Украине составляют 17% больных COVID-19
Эпидемия в Киеве: еще 73 заражения и одна смерть от коронавируса
Последние новости
13:12
ВидеоКличко рассказал о количестве жертв взрыва в многоэтажке
13:08
В Испании завершилось чрезвычайное положение
12:47
Прокуратура взялась за расследование взрыва в многоэтажке
12:40
В ходе реформы "Укрзализныця" не планирует закрывать вагоностроительные заводы
12:27
таблицаКиев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина - МОЗ
12:02
ОГХК возобновила работу Вольногорского комбината
11:58
Первые после карантина: в Сербии проходят парламентские и местные выборы
11:41
видеоМинздрав назвал топ-3 областей, где коронавирус распространяется быстрее всего
11:39
Авиакомпания Мотор Сич отменяет рейсы
11:16
видео, фотоВзрыв в многоэтажке: нашли погибшего человека, установили предварительную причину
Все новости...