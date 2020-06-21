Минздрав назвал топ-3 областей, где коронавирус распространяется быстрее всего

За прошедшие сутки, 20 июня, больше всего новых заражений коронавирусом обнаружили на Львовщине, Ровенщине и Закарпатье.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова в воскресенье

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской области - 101, Ровенской области - 96 и Закарпатской области - 80".

Детали: За минувшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.

Напомним: за минувшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.