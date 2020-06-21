Кількість загиблих від вибуху на Позняках зросла до трьох
Неділя, 21 червня 2020, 20:38
Внаслідок вибуху в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва загинуло троє осіб.
Джерело: ДСНС станом на 20 годину
Дослівно: "Станом на 20:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи".
Деталі: Як і раніше, повідомляється про 23 евакуйованих і 3 деблокованих осіб.
Що передувало: Станом на 17 годину ДСНС повідомляла про одну загиблу особу, станом на 18 – про двох.
Передісторія:
- У столиці по вулиці Соломії Крушельницької стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.
- За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці розпочато кримінальне провадження.
Українська правда