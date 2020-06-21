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Кількість загиблих від вибуху на Позняках зросла до трьох

Неділя, 21 червня 2020, 20:38
Ельдар Сарахман, УП

Внаслідок вибуху в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва загинуло троє осіб.

Джерело: ДСНС станом на 20 годину

Дослівно: "Станом на 20:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи".

Деталі: Як і раніше, повідомляється про 23 евакуйованих і 3 деблокованих осіб.

Що передувало: Станом на 17 годину ДСНС повідомляла про одну загиблу особу, станом на 18 – про двох.

Передісторія:

Українська правда
Теми: вибухКиївДСНС


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