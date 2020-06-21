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Число погибших от взрыва на Позняках возросло до трех

Воскресенье, 21 июня 2020, 20:38
Эльдар Сарахман, УП

В результате взрыва в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева погибли три человека.

Источник: ГСЧС по состоянию на 20 часов

Дословно: "По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших человека".

Детали: Как и ранее, сообщается о 23 эвакуированных и 3 деблокированных людях.

Что предшествовало: По состоянию на 17 часов ГСЧС сообщала об одном погибшем, по состоянию на 18 – о двух.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: взрывКиевГСЧС


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