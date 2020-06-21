Число погибших от взрыва на Позняках возросло до трех
Воскресенье, 21 июня 2020, 20:38
В результате взрыва в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева погибли три человека.
Источник: ГСЧС по состоянию на 20 часов
Дословно: "По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших человека".
Детали: Как и ранее, сообщается о 23 эвакуированных и 3 деблокированных людях.
Что предшествовало: По состоянию на 17 часов ГСЧС сообщала об одном погибшем, по состоянию на 18 – о двух.
Предыстория:
- В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
- По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство.
Украинская правда