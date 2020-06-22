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Пандемія COVID-19: у світі діагностували 9 мільйонів заражень

Понеділок, 22 червня 2020, 00:23

За весь час пандемії коронавірусу у світі діагностували понад 9 мільйонів хворих на COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі в 213 країнах діагностовано 9 023 662 випадків захворювання на коронавірус, 4 792 450 пацієнтів вже одужали, 469 379 померли. 3 761 833 пацієнтів продовжують лікування від COVID-19.

Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 2 350 421 пацієнтів з COVID-19. На другому Бразилія, там 1 084 883 хворих, на третьому Росія, де 584 680 пацієнтів з коронавірусом.

 
Нові випадки COVID-19 за добу в світі

Найбільше тих, хто поборов хворобу, зареєстровано у США, Бразилії, Росії, Індія та Чилі.

Найбільше смертей від COVID-19 в США, Бразилії, Великобританії, Італії та Франції.

Що було раніше: Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.

Теми: коронавірус


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