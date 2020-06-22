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Пандемия COVID-19: в мире диагностировали 9 миллионов заражений

Понедельник, 22 июня 2020, 00:23

За все время пандемии коронавируса в мире диагностировали более 9 миллионов больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В мире в 213 странах диагностировано 9 023 662 случаев заболевания коронавирус, 4 792 450 пациентов уже выздоровели, 469 379 умерли. 3 761 833 пациентов продолжают лечение от COVID-19.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 2 350 421 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 1 084 883 больных, на третьем Россия, где 584 680 пациентов с коронавируса.

 
Новые случаи COVID-19 за сутки в мире

Больше всего тех, кто поборол болезнь, зарегистрировано в США, Бразилии, России, Индии и Чили.

Больше всего смертей от COVID-19 в США, Бразилии, Великобритании, Италии и Франции.

Что было раньше: Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевания.

Темы: коронавирус


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