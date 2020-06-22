Вибух на столичних Позняках: рятувальники повідомили про 3 врятованих
Понеділок, 22 червня 2020, 08:42
Станом на ранок 22 червня рятувальники повідомляють, що внаслідок вибуху в будинку у Дарницькому районі Києва загинуло троє осіб, 5 людей травмовано, 3 осіб вдалося врятувати.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Станом на 07:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб травмовано.
Підрозділами ДСНС евакуйовано 23 особи та 3 особи врятовано.
Здійснено укріплення будівельних конструкцій".
Деталі: На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС, співробітники Нацполіції та психологи.
Всього для проведення робіт залучено понад 460 осіб та 70 од. техніки, з них від ДСНС 170 осіб та 30 од. техніки, у тому числі 1 кінологічний розрахунок.
Нагадаємо:
- 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
- Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.
- За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці розпочато кримінальне провадження.
Українська правда