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Вибух на столичних Позняках: рятувальники повідомили про 3 врятованих

Понеділок, 22 червня 2020, 08:42

Станом на ранок 22 червня рятувальники повідомляють, що внаслідок вибуху в будинку у Дарницькому районі Києва загинуло троє осіб, 5 людей травмовано, 3 осіб вдалося врятувати.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 07:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб травмовано.

Підрозділами ДСНС евакуйовано 23 особи та 3 особи врятовано.

Здійснено укріплення будівельних конструкцій".

Деталі: На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС, співробітники Нацполіції та психологи.

Всього для проведення робіт залучено понад 460 осіб та 70 од. техніки, з них від ДСНС 170 осіб та 30 од. техніки, у тому числі 1 кінологічний розрахунок.

 
 
 

Нагадаємо:

  • 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
  • Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.
  • За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці розпочато кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: КиїввибухДСНС


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