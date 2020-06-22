Взрыв на столичных Позняках: спасатели сообщили о 3 спасенных

По состоянию на утро 22 июня спасатели сообщают, что в результате взрыва в доме в Дарницком районе Киева погибли три человека, 5 человек травмированы, 3 человек удалось спасти.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 07:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибшие человека, 5 человек травмированы.

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 23 человека и 3 спасены.

Осуществлено укрепление строительных конструкций".

Детали: На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС, сотрудники Нацполиции и психологи.

Всего для проведения работ привлечено более 460 человек и 70 ед. техники, из них от ГСЧС 170 человек и 30 ед. техники, в том числе 1 кинологический расчет.

Напомним: