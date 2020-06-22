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Взрыв на столичных Позняках: спасатели сообщили о 3 спасенных

Понедельник, 22 июня 2020, 08:42
Взрыв на столичных Позняках: спасатели сообщили о 3 спасенных

По состоянию на утро 22 июня спасатели сообщают, что в результате взрыва в доме в Дарницком районе Киева погибли три человека, 5 человек травмированы, 3 человек удалось спасти.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 07:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибшие человека, 5 человек травмированы.

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 23 человека и 3 спасены.

Осуществлено укрепление строительных конструкций".

Детали: На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС, сотрудники Нацполиции и психологи.

Всего для проведения работ привлечено более 460 человек и 70 ед. техники, из них от ГСЧС 170 человек и 30 ед. техники, в том числе 1 кинологический расчет.

 
 
 

Напомним:

  • 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.
  • В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Украинская правда

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Темы: КиеввзрывГСЧС
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