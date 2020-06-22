Стало відомо, скільки квартир постраждали від вибуху газу у Києві

16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені у результаті вибуху газу на столичних Позняках 21 червня.

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "Пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 громадян. Зруйновано 16 квартир із 9 по 4 поверхи".

Деталі: Станом на 9 ранку 22 червня на місці надзвичайної ситуації знайшли 3-х загиблих людей (двох жінок 1943 та 1974 року народження та чоловіка 1991 року народження), 5 осіб травмовано.

Доля двох осіб невідома.

Рятувальники з кінологами провели розвідку завалу на наявність живих людей, укріпили міжповерхові перекриття з 1 по 7 поверхи та розібрали завал з 6 по 5 поверхи. Наразі продовжують розбирати завал на 4 поверсі.

У зв'язку з постійною загрозою обрушення конструкцій та обмеженим простором для роботи інженерної техніки, рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчатих підйомників і підйомного крану.

Психологи ДСНС надають допомогу родичам загиблих та мешканцям будинку.

52-х мешканців пошкодженого під'їзду №6 розмістили у школі-інтернаті №12 та гуртожитку Укрзалізниці, організували харчування.

Мешканцям прилеглого під'їзду №5, де зареєстровано 71 особу, у супроводі рятувальників дозволили забрати зі своїх квартир документи та речі першої необхідності. Їм також запропонували розселитися у школі-інтернаті №12.

Будинок і прилеглу територію охороняють поліцейські та нацгвардійці.

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