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Стало відомо, скільки квартир постраждали від вибуху газу у Києві

Понеділок, 22 червня 2020, 10:45
Стало відомо, скільки квартир постраждали від вибуху газу у Києві
Фото МВС

16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені у результаті вибуху газу на столичних Позняках 21 червня.

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ 

Дослівно: "Пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 громадян. Зруйновано 16 квартир із 9 по 4 поверхи".

Деталі: Станом на 9 ранку 22 червня на місці надзвичайної ситуації знайшли 3-х загиблих людей (двох жінок 1943 та 1974 року народження та чоловіка 1991 року народження), 5 осіб травмовано.

Доля двох осіб невідома. 

 

Рятувальники з кінологами провели розвідку завалу на наявність живих людей, укріпили міжповерхові перекриття з 1 по 7 поверхи та розібрали завал з 6 по 5 поверхи. Наразі продовжують розбирати завал на 4 поверсі.

У зв'язку з постійною загрозою обрушення конструкцій та обмеженим простором для роботи інженерної техніки, рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчатих підйомників і підйомного крану.

Психологи ДСНС надають допомогу родичам загиблих та мешканцям будинку.

52-х мешканців пошкодженого під'їзду №6 розмістили у школі-інтернаті №12 та гуртожитку Укрзалізниці, організували харчування.

Мешканцям прилеглого під'їзду №5, де зареєстровано 71 особу, у супроводі рятувальників дозволили забрати зі своїх квартир документи та речі першої необхідності. Їм також запропонували розселитися у школі-інтернаті №12.

Будинок і прилеглу територію охороняють поліцейські та нацгвардійці.

Передісторія:

  • 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.
  • За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці розпочато кримінальне провадження.

Українська правда

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Теми: Київвибух
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