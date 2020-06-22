Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Стало відомо, скільки квартир постраждали від вибуху газу у Києві

Понеділок, 22 червня 2020, 10:45
Фото МВС

16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені у результаті вибуху газу на столичних Позняках 21 червня.

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ 

Дослівно: "Пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 громадян. Зруйновано 16 квартир із 9 по 4 поверхи".

Деталі: Станом на 9 ранку 22 червня на місці надзвичайної ситуації знайшли 3-х загиблих людей (двох жінок 1943 та 1974 року народження та чоловіка 1991 року народження), 5 осіб травмовано.

Доля двох осіб невідома. 

 

Рятувальники з кінологами провели розвідку завалу на наявність живих людей, укріпили міжповерхові перекриття з 1 по 7 поверхи та розібрали завал з 6 по 5 поверхи. Наразі продовжують розбирати завал на 4 поверсі.

У зв'язку з постійною загрозою обрушення конструкцій та обмеженим простором для роботи інженерної техніки, рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчатих підйомників і підйомного крану.

Психологи ДСНС надають допомогу родичам загиблих та мешканцям будинку.

52-х мешканців пошкодженого під'їзду №6 розмістили у школі-інтернаті №12 та гуртожитку Укрзалізниці, організували харчування.

Мешканцям прилеглого під'їзду №5, де зареєстровано 71 особу, у супроводі рятувальників дозволили забрати зі своїх квартир документи та речі першої необхідності. Їм також запропонували розселитися у школі-інтернаті №12.

Будинок і прилеглу територію охороняють поліцейські та нацгвардійці.

Передісторія:

  • 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.
  • За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці розпочато кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: Київвибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суд оголосив вирок лідеру "ОУН" Коханівському

Щоб ніколи не віддати Крим: в РФ пояснили, навіщо змінюють конституцію

фотоВ Україні розсекретили деталі аварії на ЧАЕС

ВООЗ заявила про рекордну кількість хворих COVID-19 за добу

Карантин: Кабмін прибрав деякі заборони, але в регіонах можуть посилити

фотоЛюди заблокували лікарню в Харкові, куди мають приймати заражених COVID-19

Усі головні новини...
Київ
Вибух у будинку: в МВС повідомили деталі про людей під завалами
Вибух на столичних Позняках: рятувальники повідомили про 3 врятованих
Кількість загиблих від вибуху на Позняках зросла до трьох
Останні новини
13:10
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про судову реформу
13:06
Речник Путіна заявив про змінюваність влади у Росії
13:01
Профспілка "Антонова" позивається до Кабміну про виведення компанії зі складу "Укроборонпрому"
12:57
Кличко дорікнув Раді за те, що гальмує створення в Києві муніципальної поліції
12:47
Товарообіг у секторах роздрібної торгівлі вийшов на докризовий рівень — Приватбанк
12:37
Кафе, ресторани й торгові центри у Києві зобов’язали проводити ІФА-тести працівникам
12:37
Кличко пояснив, чому не приєднався до партії мерів
12:33
Вибух у Києві: фахівці перевіряють, чи безпечні сусідні будинки
12:19
Суд оголосив вирок лідеру "ОУН" Коханівському
12:18
інфографікаКожен третій українець сумує за СРСР – опитування
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!