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Стало известно, сколько квартир пострадали от взрыва газа в Киеве

Понедельник, 22 июня 2020, 10:45
Стало известно, сколько квартир пострадали от взрыва газа в Киеве
Фото МВД

16 квартир разрушены и еще 40 повреждены в результате взрыва газа на столичных Позняках 21 июня.

Источник: сайт Министерства внутренних дел 

Дословно: "Повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж".

 

Детали: По состоянию на 9 утра 22 июня на месте чрезвычайной ситуации нашли 3-х погибших людей (двух женщин 1943 и 1974 года и мужчину 1991 года рождения), 5 человек травмированы.

Судьба двух человек неизвестна.

Спасатели с кинологами провели разведку завала на наличие живых людей, укрепили межэтажные перекрытия с 1 по 7 этажи и разобрали завал с 6 по 5 этажи. Сейчас продолжают разбирать завал на 4 этаже.

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники, спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана.

Психологи ГСЧС оказывают помощь родственникам погибших и жителям дома.

52-х жителей поврежденного подъезда №6 разместили в школе-интернате №12 и общежитии Укрзализныци, организовали питание.

Жителям близлежащего подъезда №5, где зарегистрирован 71 человек, в сопровождении спасателей разрешили забрать из своих квартир документы и вещи первой необходимости. Им также предложили расселиться в школе-интернате №12.

Дом и прилегающую территорию охраняют полицейские и нацгвардейцы.

Предыстория: 

  • 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.
  • В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
  • По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство.

Украинская правда

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Темы: Киеввзрыв
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