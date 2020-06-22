Чтобы никогда не отдать Крым: в РФ объяснили, зачем меняют конституцию

Поправка в конституцию РФ о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.

Источник: сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РБК

Прямая речь: "Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине".

Детали: Поправка сформулирована так: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".



Впервые с инициативой включить эту норму в конституцию РФ на встрече президента с рабочей группой выступил актер Владимир Машков.

Путин поддержал эту идею, но сделал оговорку, что "у нас переговоры тем не менее проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам".

Клишас же отмечал, что в случае принятия этой поправки, дипломаты не смогут вести переговоры с другими странами о передаче земель, поскольку "на это будет конституционный запрет".



Голосование по поправкам в основной закон РФ должно состояться 1 июля.

Для справки: В действующем Уголовном кодексе РФ есть ст. 280.1, запрещающая "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Эта статья предусматривает максимальное наказание до 4 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

За те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации и интернета, предусмотрено до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Почему это важно: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

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