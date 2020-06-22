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Суд оголосив вирок лідеру "ОУН" Коханівському

Понеділок, 22 червня 2020, 12:19
Суд оголосив вирок лідеру ОУН Коханівському

Шевченківський районний суд Києва визнав винним у скоєнні хуліганських дій лідера Добровольчого руху "Організація українських націоналістів" Миколу Коханівського і засудив його до двох років обмеження волі з відтермінуванням покарання на один рік.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК, і призначити йому покарання у вигляді обмеження волі терміном на два роки. На підставі ст. 75 КК звільнити Коханівського від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном тривалістю один рік, якщо протягом зазначеного терміну він не скоїть нового злочину і виконає покладені на нього зобов'язання".

Деталі: Суд поклав зобов'язання на Коханівського періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації, повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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Теми: суд
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