Суд оголосив вирок лідеру "ОУН" Коханівському
Шевченківський районний суд Києва визнав винним у скоєнні хуліганських дій лідера Добровольчого руху "Організація українських націоналістів" Миколу Коханівського і засудив його до двох років обмеження волі з відтермінуванням покарання на один рік.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Дослівно: "Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК, і призначити йому покарання у вигляді обмеження волі терміном на два роки. На підставі ст. 75 КК звільнити Коханівського від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном тривалістю один рік, якщо протягом зазначеного терміну він не скоїть нового злочину і виконає покладені на нього зобов'язання".
Деталі: Суд поклав зобов'язання на Коханівського періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації, повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Передісторія:
- 21 жовтня 2017 року в Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.
- 25 жовтня 2017 року Святошинський районний суд Києва обрав для Миколи Коханівського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Пізніше, 28 лютого 2018 року суд пом’якшив йому запобіжний захід, змінивши його на нічний домашній арешт.