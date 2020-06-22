Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд оголосив вирок лідеру "ОУН" Коханівському

Понеділок, 22 червня 2020, 12:19

Шевченківський районний суд Києва визнав винним у скоєнні хуліганських дій лідера Добровольчого руху "Організація українських націоналістів" Миколу Коханівського і засудив його до двох років обмеження волі з відтермінуванням покарання на один рік.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК, і призначити йому покарання у вигляді обмеження волі терміном на два роки. На підставі ст. 75 КК звільнити Коханівського від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном тривалістю один рік, якщо протягом зазначеного терміну він не скоїть нового злочину і виконає покладені на нього зобов'язання".

Деталі: Суд поклав зобов'язання на Коханівського періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації, повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Передісторія:

Теми: суд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 13.10Зеленський вніс до Ради законопроєкт про судову реформу

Київ і Вінниччина стали регіонами, де можна послаблювати карантин

Ляшко пояснив, звідки спалах коронавірусу на Львівщині

Біля заблокованої лікарні у Харкові виникла сутичка, є постраждалі

Україна зробила важливий крок до протидії колоніальній політиці РФ у Криму

Кава на карантині: Зеленський обіцяє відшкодування кав’ярні і готовий до штрафу

Усі головні новини...
суд
В українських судах 14 суддів та 50 працівників апаратів хворі на коронавірус
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про судову реформу
Профспілка "Антонова" позивається до Кабміну про виведення компанії зі складу "Укроборонпрому"
Останні новини
18:01
Уряд залучив 7 потенційних американських інвесторів — міністр
17:59
оновлено від 13.10Зеленський вніс до Ради законопроєкт про судову реформу
17:45
Шмигаля розкритикували через радянські наративи щодо Другої світової війни
17:44
Призначення нового голови Ощадбанку намагаються заблокувати в суді
17:34
Зеленський заявив, що не поїхав би на парад до Москви
17:33
Використання "Центренерго" виключно вугілля збільшить борг на 2,2 мільярда — ФДМ
17:28
Від рушниць до ракет: Лукашенко захотів більше білоруської зброї
17:27
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
17:23
фотоПрострелив голову і втопив із машиною: поліція за добу розкрила вбивство фермера
17:12
Фонд гарантування судиться з Рожковою і екс-керівниками Платинум Банку за 1,5 млрд
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!