Суд объявил приговор лидеру "ОУН" Коханивскому
Шевченковский районный суд Киева признал виновным в совершении хулиганских действий лидера Добровольческого движения "Организация украинских националистов" Николая Коханивского и приговорил его к двум годам ограничения свободы с отсрочкой наказания на один год.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Дословно: "Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. На основании ст. 75 УК освободить Коханивского от отбывания наказания с испытательным сроком в один год , если в течение указанного срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязательства".
Детали: Суд положил обязательства на Коханивского периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать орган пробации об изменении места жительства, работы или учебы.
Предыстория:
- 21 октября 2017 года в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.
- 25 октября 2017 года Святошинский районный суд Киева избрал для Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Позже, 28 февраля 2018 года суд смягчил ему меру пресечения, изменив ее на ночной домашний арест.