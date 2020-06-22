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Суд объявил приговор лидеру "ОУН" Коханивскому

Понедельник, 22 июня 2020, 12:19
Суд объявил приговор лидеру ОУН Коханивскому

Шевченковский районный суд Киева признал виновным в совершении хулиганских действий лидера Добровольческого движения "Организация украинских националистов" Николая Коханивского и приговорил его к двум годам ограничения свободы с отсрочкой наказания на один год.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. На основании ст. 75 УК освободить Коханивского от отбывания наказания с испытательным сроком в один год , если в течение указанного срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязательства".

Детали: Суд положил обязательства на Коханивского периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать органам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Предыстория:

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Темы: суд
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