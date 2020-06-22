Київ і Вінниччина стали регіонами, де можна послаблювати карантин
Міністерство охорони здоров'я України вперше опублікувало показники для послаблення протиепідемічні заходів за новою затвердженою урядом методикою, згідно з якими Київ і Вінницька область покинули список "порушників".
Джерело: сайт МОЗ, "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Згідно із новими даними, кількість областей з широким розповсюдженням COVID-19 скоротилося з дев'яти до восьми, дві з яких - Закарпатська та Чернівецька - крім надмірної негативної динаміки (понад 10%) мають завантаженість ліжок понад 50% (відповідно 59,64% і 51,54 %).
У цьому списку також Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська і Рівненська області.
Крім того ще шість областей (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Одеська і Чернігівська) стали порушувати другорядний показник - охоплення тестуванням, так як з понеділка він був підвищений удвічі - до 24 тестів на 100 тис. населення.
Передісторія: з 22 червня регіоном з широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, в якому є одна з таких ознак:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%;
- середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА становить менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.
Посилення протиепідемічних заходів чи їх припинення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць відбувається на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Передісторія:
- Ще 19 червня у Києві й 10 областях було забагато нових хворих із COVID-19 для пом’якшення карантину.