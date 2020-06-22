Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Київ і Вінниччина стали регіонами, де можна послаблювати карантин

Понеділок, 22 червня 2020, 16:28

Міністерство охорони здоров'я України вперше опублікувало показники для послаблення протиепідемічні заходів за новою затвердженою урядом методикою, згідно з якими Київ і Вінницька область покинули список "порушників".

Джерело: сайт МОЗ, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Згідно із новими даними, кількість областей з широким розповсюдженням COVID-19 скоротилося з дев'яти до восьми, дві з яких - Закарпатська та Чернівецька - крім надмірної негативної динаміки (понад 10%) мають завантаженість ліжок понад 50% (відповідно 59,64% і 51,54 %).

У цьому списку також Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська і Рівненська області.

Крім того ще шість областей (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Одеська і Чернігівська) стали порушувати другорядний показник - охоплення тестуванням, так як з понеділка він був підвищений удвічі - до 24 тестів на 100 тис. населення.

Передісторія: з 22 червня регіоном з широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, в якому є одна з таких ознак:

  • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА становить менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

Посилення протиепідемічних заходів чи їх припинення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць відбувається на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Передісторія:

  • Ще 19 червня у Києві й 10 областях було забагато нових хворих із COVID-19 для пом’якшення карантину.

Теми: КиївВінницька областькарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 13.10Зеленський вніс до Ради законопроєкт про судову реформу

Київ і Вінниччина стали регіонами, де можна послаблювати карантин

Ляшко пояснив, звідки спалах коронавірусу на Львівщині

Біля заблокованої лікарні у Харкові виникла сутичка, є постраждалі

Україна зробила важливий крок до протидії колоніальній політиці РФ у Криму

Кава на карантині: Зеленський обіцяє відшкодування кав’ярні і готовий до штрафу

Усі головні новини...
Київ
На Київ сунуть грози та град – ДСНС
Кличко дорікнув Раді за те, що гальмує створення в Києві муніципальної поліції
Кафе, ресторани й торгові центри у Києві зобов’язали проводити ІФА-тести працівникам
Останні новини
18:01
Уряд залучив 7 потенційних американських інвесторів — міністр
17:59
оновлено від 13.10Зеленський вніс до Ради законопроєкт про судову реформу
17:45
Шмигаля розкритикували через радянські наративи щодо Другої світової війни
17:44
Призначення нового голови Ощадбанку намагаються заблокувати в суді
17:34
Зеленський заявив, що не поїхав би на парад до Москви
17:33
Використання "Центренерго" виключно вугілля збільшить борг на 2,2 мільярда — ФДМ
17:28
Від рушниць до ракет: Лукашенко захотів більше білоруської зброї
17:27
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
17:23
фотоПрострелив голову і втопив із машиною: поліція за добу розкрила вбивство фермера
17:12
Фонд гарантування судиться з Рожковою і екс-керівниками Платинум Банку за 1,5 млрд
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!