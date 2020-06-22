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Киев и Винничина стали регионами, где можно ослаблять карантин

Понедельник, 22 июня 2020, 16:28
Киев и Винничина стали регионами, где можно ослаблять карантин

Министерство здравоохранения впервые опубликовало показатели для ослабления противоэпидемических мер по новой утвержденной правительством методике, согласно которой Киев и Винницкая область покинули список "нарушителей".

Источник: сайт МОЗ, "Интерфакс-Украина"

Детали: Согласно новым данным, количество областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, две из которых - Закарпатская и Черновицкая - кроме чрезмерной негативной динамики (более 10%) имеют загруженность коек более 50% (соответственно 59, 64% и 51,54%).

В этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Кроме того, еще шесть областей (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская) стали нарушать второстепенный показатель - охват тестированием, так как с понедельника он был повышен вдвое - до 24 тестов на 100 тыс. населения.

Предыстория: с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором одна из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мероприятий или их прекращение на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц происходит на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Предыстория:

  • Еще 19 июня в Киеве и 10 областях было много новых больных с COVID-19 для смягчения карантина.

Темы: КиевВинницкая областькарантин
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