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Волинь посилює карантин: закривають ТРЦ, садочки і сполучення з областю

Понеділок, 22 червня 2020, 18:50

На території Волинської області через збільшення кількості нових випадків захворювання вирішили посилити протиепідемічні заходи.

Джерело: Facebook сторінка Волинської ОДА

Деталі: таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Відповідно до подання головного державного санітарного лікаря області з 22 червня території Волині посилюються протиепідемічні заходи шляхом заборони:

  • роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури. Робота літніх майданчиків поки дозволена.
  • здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міжобласному сполученні;
  • проведення релігійних заходів за участі більше 10-ти осіб;
  • роботи дошкільних навчальних закладів.

Волинська область досі залишається в числі тих, хто все ще не готовий до послаблення карантинних обмежень.

Теми: Волинькарантин


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