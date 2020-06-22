Волинь посилює карантин: закривають ТРЦ, садочки і сполучення з областю
Понеділок, 22 червня 2020, 18:50
На території Волинської області через збільшення кількості нових випадків захворювання вирішили посилити протиепідемічні заходи.
Джерело: Facebook сторінка Волинської ОДА
Деталі: таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
Відповідно до подання головного державного санітарного лікаря області з 22 червня території Волині посилюються протиепідемічні заходи шляхом заборони:
- роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури. Робота літніх майданчиків поки дозволена.
- здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міжобласному сполученні;
- проведення релігійних заходів за участі більше 10-ти осіб;
- роботи дошкільних навчальних закладів.
Волинська область досі залишається в числі тих, хто все ще не готовий до послаблення карантинних обмежень.