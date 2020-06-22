Волынь усиливает карантин: закрывают ТРЦ, садики и сообщение с областью
Понедельник, 22 июня 2020, 18:50
На территории Волынской области из-за увеличения количества новых случаев заболевания решили усилить противоэпидемические мероприятия.
Источник: Facebook-страница Волынской ОГА
Детали: такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня на территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:
- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.
- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;
- проведение религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;
- работы дошкольных учебных заведений.
Волынская область до сих пор остается в числе тех, кто все еще не готов к ослаблению карантина.
Украинская правда