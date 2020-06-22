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Волынь усиливает карантин: закрывают ТРЦ, садики и сообщение с областью

Понедельник, 22 июня 2020, 18:50

На территории Волынской области из-за увеличения количества новых случаев заболевания решили усилить противоэпидемические мероприятия.

Источник: Facebook-страница Волынской ОГА

Детали: такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня на территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:

  • работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.
  • осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;
  • проведение религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;
  • работы дошкольных учебных заведений.

Волынская область до сих пор остается в числе тех, кто все еще не готов к ослаблению карантина.

Украинская правда
Темы: Волынькарантин


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