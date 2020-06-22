Іран у найближчі дні відправить "чорний ящик" МАУ до Франції - глава МЗС

Іран найближчими днями відправить для розшифровки до Франції "чорний ящик" збитого літака "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Ірану за підсумками телефонної розмови міністра Мохаммада Джавада Заріфа з канадським колегою Франсуа-Філіпом Шампанем.

"У телефонній розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем в понеділок міністр закордонних справ Заріф повідомив йому, що Іран відправить "чорний ящик" українського літака до Франції найближчими днями, щоб проаналізувати його дані", - йдеться в повідомленні.

Заріф зазначив, що рішення про відправку бортового реєстратора було прийнято вже давно і "воно буде реалізовано найближчим часом".

Міністр також заявив, що Іран вже поінформував Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, процедури виплати компенсації сім'ям пасажирів, загиблих в результаті трагічного інциденту, а також про виплату компенсації за український авіалайнер.

"Однак, додав Заріф, Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів, але Ісламська Республіка Іран продовжує займатися цим питанням", - повідомили в іранському міністерстві.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може звернутися у міжнародні суди, якщо Іран не буде виконувати обіцяне у справі авіакатастрофи літака МАУ.

На минулому тижні Іран заявив, що пандемія коронавірусу, яка призвела до скасування більшості міжнародних рейсів, уповільнила його плани з відправки "чорних скриньок" за кордон.

Іранські слідчі попросили французьке агентство з розслідування авіаційних подій BEA провести розшифровку бортових самописців збитого літака.

Пізніше "Європейській правді" стало відомо, що Україна хоче отримати доступ до "чорних скриньок", перш ніж їх передадуть для експертизи до Франції.