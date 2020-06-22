Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" МАУ во Францию - глава МИД

Иран в ближайшие дни отправит для расшифровки во Францию "черный ящик" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Ирана по итогам телефонного разговора министра Мохаммада Джавада Зарифа с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные", - говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

Зариф отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно и "оно будет реализовано в ближайшее время".

Министр также заявил, что Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуре выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.

"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", - сообщили в иранском министерстве.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может обратиться в международные суды, если Иран не будет выполнять обещанное в деле авиакатастрофы самолета МАУ.

На прошлой неделе Иран заявил, что пандемия коронавируса, которая привела к отмене большинства международных рейсов, замедлила его планы по отправке черных ящиков за границу.

Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку черных ящиков сбитого самолета.

Позже "Европейской правде" стало известно, что Украина хочет получить доступ к бортовым самописцам, прежде чем они будут переданы для экспертизы во Францию.